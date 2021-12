La definizione e la soluzione di: La Nazionale in maglia arancione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLANDA

Significato/Curiosità : La Nazionale in maglia arancione

Nazionale di calcio dei Paesi Bassi Casa d'Orange-Nassau. La prima maglia della Nazionale olandese non era arancione, ma bianca con una barra diagonale rappresentante la bandiera olandese; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

