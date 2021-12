La definizione e la soluzione di: È nata per salvaguardare la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Maria Ressa (categoria Vincitori del premio Nobel per la pace) per "il loro sforzo nel salvaguardare la libertà di espressione, una precondizione per la democrazia e la pace duratura". È una delle 25 figure di spicco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

