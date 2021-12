La definizione e la soluzione di: Un modello da imitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESEMPIO

Significato/Curiosità : Un modello da imitare

Imitazione (categoria P1417 letta da Wikidata) discende a sua volta dal verbo imitari - imitare) è un'attività di produzione o un comportamento non originale, basati su un modello preesistente che si ritiene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

