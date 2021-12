La definizione e la soluzione di: In mezzo alla baia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosità : In mezzo alla baia

Elfi della Terra di mezzo di catturarne alcuni che si allontanavano troppo dalla baia e di trarli in Utumno; lì, per mezzo di arti oscure e perverse, i malcapitati vennero distorti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

