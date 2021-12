La definizione e la soluzione di: Mettere a punto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGOLARE

Significato/Curiosità : Mettere a punto

Scala Likert della ricerca applicata. Tale tecnica consiste principalmente nel Mettere a punto un certo numero di affermazioni - definiti item - che esprimono un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

