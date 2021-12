La definizione e la soluzione di: Un legno per matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONTANO

Matita In Toscana permane la dicitura "Lapis" per indicare le matite comuni in grafite. La maggioranza delle matite prodotte negli USA in età contemporanea ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con legno; matite; 59, Un legno nero e molto pregiato; Lavorano il legno ; Vi si lavora molto legno ; legno delle botti ideali per invecchiare vino; Quella delle matite non esplode; Rientrano in certe matite ; Borsetta per penne e matite ; Quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni