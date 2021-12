La definizione e la soluzione di: Legati assieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UNITI

Significato/Curiosità : Legati assieme

Biochimica tipi di funzioni. Più monosaccaridi Legati assieme formano un polisaccaride. I monosaccaridi possono essere Legati in una lunga catena lineare oppure in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con legati; assieme; Come i lavori delegati a una ditta esterna; I misteri greci legati alla dea Demetra; Lo studio dei fenomeni legati all'invecchiamento; Sdruciti, slegati ; Fu maledetto assieme ai suoi discendenti; Elemento che forma l acqua assieme all ossigeno; Sono tutte assieme in euforia; Io assieme ad altri; Cerca nelle Definizioni