La definizione e la soluzione di: Lavorano in città e vivono fuori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENDOLARI

Significato/Curiosità : Lavorano in citta e vivono fuori

Roma (reindirizzamento da Città Eterna) (cioè che vivono stabilmente a Roma ma risultano residenti altrove), circa 100000 studenti fuori sede, circa 23000 persone senza fissa dimora e 799 residenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

