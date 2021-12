La definizione e la soluzione di: È larga nella linea ADSL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BANDA

Significato/Curiosità : e larga nella linea ADSL

ADSL La ADSL (acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia di telecomunicazioni a banda larga della famiglia delle DSL, che tramite un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Via lunga e larga ; Somiglia alla linguina ma è più larga ; Tessuto che si è eccessivamente allarga to; Per niente larga ; È nella Valle autonoma; È unita nella stoffa d un solo colore; nella pallacanestro si effettuano quelli liberi; Sono ordinati nella tavola periodica; La linea di confine; Percorre una linea ; Mantenere la linea ; Misura linea re inglese; Società con linee adsl ;