La definizione e la soluzione di: L isola sarda sede di un Parco Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASINARA

Significato/Curiosità : L isola sarda sede di un Parco Nazionale

La Maddalena (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) compresi all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, un'area protetta marina e terrestre di interesse Nazionale e comunitario. Rinomata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con isola; sarda; sede; parco; nazionale; L isola famosa per la Grotta Azzurra; L isola delle Grandi Antille con San Juan; L isola con capitale Hobart; Un isola delle Sporadi; La società sarda di accesso a Internet; Sinonimo di funerale che dà nome ad un isola sarda ; Montuosa regione sarda ; Bella Costa sarda nei pressi di Villasimius; Antica città dell Asia Minore che fii sede di due concili ecumenici; Fu sede di due concili ecumenici 1245 e 1274; La sede della famiglia; Un gioco sede ntario; Il parco di Vienna con la ruota gigante; Nel parco e nei giardini; Si sparge sul viale del parco ; La città con il parco Los Chorros e Casa Amarilla; __ Blacks: la nazionale di rugby neozelandese; La nazionale in maglia arancione; Lo e ogni inno nazionale ; Non nazionale ; Cerca nelle Definizioni