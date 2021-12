La definizione e la soluzione di: L insieme di privilegi di cui godono certi diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : IMMUNITÀ CONSOLARE

Significato/Curiosità : L insieme di privilegi di cui godono certi diplomatici

Sovrano Militare Ordine di Malta sede – il Palazzo Magistrale – e la villa di Santa Maria del Priorato sull'Aventino godono dello status di extraterritorialità. Dal 2 maggio 2018 al 29 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

