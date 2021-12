La definizione e la soluzione di: Un ingente spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALASSO

Significato/Curiosità : Un ingente spesa

Mario Gómez Louis van Gaal, che, ben poco entusiasta, dichiara presto che questa ingente spesa non era necessaria per il suo progetto. Esordisce per la prima volta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con ingente; spesa; La natura non contingente delle cose; Un contingente di stanza; Fortemente ingente , molto consistente; Ne è ricco il vino dal sapore astringente ; Lo è una spesa più che rilevante; Tale è la linea sospesa ; Assegnare del denaro per una spesa ; In quella del supermercato si paga la spesa ;