La definizione e la soluzione di: Infiorescenza a spiga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMENTO

Significato/Curiosità : Infiorescenza a spiga

Infiorescenza uguale. Racemo Sicono Spadice spiga, Infiorescenza formata da numerosi fiori inseriti su un rachide centrale. Un'Infiorescenza che ha l'aspetto di un unico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con infiorescenza; spiga; infiorescenza come quella del melo; infiorescenza a grappolo come quella del glicine; spiga letteraria; Cambiano spago in spiga ; Infiorescenze a spiga ; Fa la spiga come il grano; Cerca nelle Definizioni