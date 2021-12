La definizione e la soluzione di: Includere fra altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSERIRE

Significato/Curiosità : Includere fra altri

Altre definizioni con includere; altri; Allegare, includere ; includere nell'elenco; Non includere ; Scordare d'includere , tralasciare; Separato dagli altri ; Una colf d altri tempi; Un viaggio per altri mondi; Cambiano gli amori in altri ; Cerca nelle Definizioni