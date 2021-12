La definizione e la soluzione di: È impiegata per la riproduzione di segnali elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : TESTINA MAGNETICA

Significato/Curiosità : e impiegata per la riproduzione di segnali elettrici

Giradischi (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) è un apparecchio elettrico di riproduzione sonora costituito da un piatto rotante, sul quale porre un disco che verrà letto da un braccio dotato di puntina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

