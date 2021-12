La definizione e la soluzione di: Impetuoso come un cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOCOSO

Significato/Curiosità : Impetuoso come un cavallo

Cavalieri dell'Apocalisse (sezione Il cavallo bianco: fonte di controversie fra i biblisti) conquista militare (cavallo bianco, cavaliere con arco), violenza e stragi (cavallo rosso, cavaliere con spada), carestia (cavallo nero, cavaliere con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

