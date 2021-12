La definizione e la soluzione di: Impasto di argilla cotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CERAMICA

Significato/Curiosità : Impasto di argilla cotta

Laterizio (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) costruzione nell'edilizia. Viene creato con argilla depurata, pressata in forme stabilite, asciugata e cotta in forni appositi. Sono laterizi il mattone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con impasto; argilla; cotta; L impasto ... dello sbalordito; impasto di farina e acqua; Un impasto molliccio; Un impasto come la sabbia; Fabbrica che lavora argilla ; Un'argilla usata anche come lettiera per gatti; Materiale derivante dall'argilla cotta; Roccia di calcare e argilla ; Che ha preso una cotta ; Quando è alta... la fronte scotta ; Strumento musicale in terracotta ; È migliore quella cotta al dente; Cerca nelle Definizioni