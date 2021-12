La definizione e la soluzione di: Hans tra i fondatori del movimento dadaista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARP

Significato/Curiosità : Hans tra i fondatori del movimento dadaista

Dadaismo (reindirizzamento da dadaista) Schwitters fu scoperto dadaista, suo malgrado, da Hans Arp che lo introdusse nel circolo parigino. Lontano dagli intellettualismi dei dadaisti originari, Schwitters ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

