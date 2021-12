La definizione e la soluzione di: Grandi tratti di regione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZONE

Significato/Curiosità : Grandi tratti di regione

regione dei Grandi Laghi La regione dei Grandi Laghi del Nord America è una regione geografica bi-nazionale (Canada e Stati Uniti d'America) che comprende parte di otto stati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

L isola delle grandi Antille con San Juan; Infinitamente grandi ; Così sono i grandi recipienti; Venerdì nero: grandi sconti a chi acquista in rete; Somma di danaro che lo Stato tratti ene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; Attratti va irresistibile; Un attratti va di Verona; I tratti del Nilo tra Assuan e Khartoum; La regione di Auronzo; Abitante di un antica regione dell Anatolia; Antica regione francese; regione del sud della Francia;