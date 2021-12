La definizione e la soluzione di: Grande opera in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POEMA

Significato/Curiosità : Grande opera in versi

Eugenio Onegin (categoria Romanzi in russo) cercando l'opera, vedi Eugenio Onegin (opera). Eugenio Onegin (in russo: ??????? ???????, traslitterato: Evgenij Onegin) è un romanzo in versi di Aleksandr ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Una grande azienda di informatica; Fu il grande rivale di Coppi; grande ... in mezzo; Un grande filosofo; L opera di Shakespeare con Shylock; opera io che interviene dopo un guasto; I moralisti... di una famosa opera di Bellini; Che sono già state adopera te; I versi senza rime; La versi one base di un prodotto elettronico; Feroce avversi one; Aiutano i militari a muoversi nel buio;