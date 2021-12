La definizione e la soluzione di: Grado di durezza delle mine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HB

Significato/Curiosità : Grado di durezza delle mine

Matita (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) solitamente un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste anche il cosiddetto portamine o matita a mine in cui si inseriscono mine di materiale colorato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con grado; durezza; delle; mine; Contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Sono in grado di volare; Il primo grado militare sopra il soldato semplice; Governa con durezza ; durezza , rigore; Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali; La loro durezza di tratto si misura in H e B; Il pregio delle cose facili e comode; L elenco delle opzioni sul PC; Vino bianco delle Marche; I creativi delle Case di moda; Cereale per mine stre; Un gas lumine scente; L acqua mine rale... né liscia né gassala; Termine inglese che indica una registrazione dal vivo; Cerca nelle Definizioni