La definizione e la soluzione di: Giulio Cesare lo fu dal 58 al 50 a.C. in Gallia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PROCONSOLE

Significato/Curiosità : Giulio Cesare lo fu dal 58 al 50 a.C. in Gallia

Gaio Giulio Cesare altre personalità romane con lo stesso nome, vedi Gaio Giulio Cesare (disambigua). Disambiguazione – "Cesare" e "Giulio Cesare" rimandano qui. Se stai cercando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con giulio; cesare; gallia; Il giulio giovane ricercatore ucciso in Egitto; giulio , nota “iena” della televisione; Il già di giulio Cesare; Detto di una manifestazione anteriore, in una data regione, alla conquista del popolo di giulio Cesare; cesare lo trasse al Rubicone; Li soggiogò cesare ; cesare nostro ex CT; Le pugnalate inferte a cesare ; Come la gallia dell'Italia settentrionale; Fu la capitale della gallia ; I Galli che fondarono Senigallia ; La provincia di Fabriano e Senigallia ; Cerca nelle Definizioni