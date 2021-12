La definizione e la soluzione di: Un getto di metallo fuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLATA

Significato/Curiosità : Un getto di metallo fuso

Materozza (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) il metallo fuso inizi a solidificare durante il deflusso del liquido, in quanto tale solidificazione potrebbe compromettere la qualità del getto finale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con getto; metallo; fuso; Il soggetto “assoluto”; Viaggetto turistico; Sono oggetto di ricerche genealogiche; Un oggetto qualunque; metallo usato in lega per mondi e monete; Durevole o rigida coma un metallo ; Parapetto di metallo che protegge e delimita; Un metallo per monete; Infuso simile al te; Confuso e disordinato; Un infuso calmante; Il diffuso tablet della Apple; Cerca nelle Definizioni