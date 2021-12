La definizione e la soluzione di: Il Foro di Roma con gli impianti sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ITALICO

Significato/Curiosità : Il Foro di Roma con gli impianti sportivi

Foro Italico di Roma. Il Foro Italico comprende diversi impianti sportivi: Stadio Olimpico Stadio dei Marmi Parco del Foro Italico: Complesso natatorio del Foro Italico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con foro; roma; impianti; sportivi; Il foro civile dell antica Roma, ora a Palestrina; La perla del Bosforo ; Ferma al semaforo ; Il traforo ferroviario al quale si arriva passata Domodossola; Regione storica oggi divisa fra Ungheria, roma nia e Serbia; I... buchi di roma ; roma nzo di Jane Austen: __ e pregiudizio; Pianta dai semi aroma tici; Complessi d impianti o macchine; Un monte friulano, noto per gli impianti sciistici; Bloccano il traffico... e gli impianti idraulici; Resta in bocca a chi ha dei rimpianti ; S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi ; Così sono detti gli sportivi fuori casa; Gli sportivi che possono scuffiare; Se ne fanno capi sportivi ; Cerca nelle Definizioni