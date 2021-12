La definizione e la soluzione di: Forma di moltiplicazione vegetativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TALEA

Significato/Curiosità : Forma di moltiplicazione vegetativa

moltiplicazione vegetativa La moltiplicazione vegetativa, spesso erroneamente definita riproduzione vegetativa, più correttamente definibile con propagazione clonale, è la tecnica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Ne forma no uno due scarpe; Caramellina di forma sferica; Un saporito forma ggio tenero delle nostre regioni; Il nome del regista forma n; I numeri della moltiplicazione ; moltiplicazione di piante per innesto o per talea; Un controllo per la moltiplicazione ; Una moltiplicazione biologica; Periodicamente la si vernicia con l'antivegetativa ; Spora vegetativa dei funghi; Si vernicia con l'antivegetativa ;