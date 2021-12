La definizione e la soluzione di: La festa legata al nome proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ONOMASTICO

Significato/Curiosità : La festa legata al nome proprio

festa di santa Lucia Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi festa di santa Lucia (disambigua). La festa di Santa Lucia è una festività cristiana che si celebra ...

