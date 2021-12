La definizione e la soluzione di: Farsele significa acquisire esperienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSSA

Significato/Curiosità : Farsele significa acquisire esperienza

Glossario delle frasi fatte Espressione che significa "vendicarsi". Es: Gliela farò pagare (cara). Farsela addosso Equivalente a farsela sotto, farsela nei calzoni; significa avere tanta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

