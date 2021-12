La definizione e la soluzione di: Esaminare il malato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VISITARE

Significato/Curiosità : Esaminare il malato

Altre definizioni con esaminare; malato; esaminare a fondo; esaminare una cavità inaccessibile; esaminare ... una regola; esaminare qualcuno con lo sguardo; L ha brutta l ammalato o il preoccupato; La ha brutta l ammalato ; La segue un ammalato ; Così sta il malato che sta iniziando a riprendersi; Cerca nelle Definizioni