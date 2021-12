La definizione e la soluzione di: C era una volta nelle fiabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosità : C era una volta nelle fiabe

C'era una volta (serie televisiva) della Disney, ma anche dalla letteratura occidentale, dal folklore e dalle fiabe popolari come le opere dei Fratelli Grimm, Carlo Collodi, ed è liberamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

