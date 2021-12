La definizione e la soluzione di: Era Supremo in Urss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOVIET

Significato/Curiosità : Era Supremo in Urss

Capi di Stato dell'Unione Sovietica (reindirizzamento da Presidente del Presidio del Soviet Supremo dell'Urss) superiori dell'Urss. Essi furono il Comitato esecutivo centrale dell'Urss dal 1922 al 1938 e successivamente il Presidium del Soviet Supremo. Al Presidente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con supremo; urss; Quello supremo era il parlamento dell Urss; Il sogno supremo ; Ente supremo nell'antica filosofia cinese; Il Maestro supremo del buddhismo tibetano; Quello Supremo era il parlamento dell urss ; Il fondatore dell’urss ; Il partito che guidò l’urss ; Nota spia inglese doppiogiochista per l'urss ; Cerca nelle Definizioni