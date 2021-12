La definizione e la soluzione di: Lo era, come scrittore, Giovanni Verga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERISTA

Significato/Curiosità : Lo era, come scrittore, Giovanni Verga

Giovanni Verga Giovanni Carmelo Verga di Fontanabianca (Catania, 2 settembre 1840 – Catania, 27 gennaio 1922) è stato uno scrittore, drammaturgo e senatore italiano, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con come; scrittore; giovanni; verga; Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo; Articolazioni come le nocche; Una creatura come Calipso; Crespi come certi capelli; Il giornalista-scrittore di “Udienza a porte chiuse”; Il Follett scrittore ; Brancati __ scrittore ; Il celebre scrittore di Alla ricerca del tempo perduto; Fu esposta da giovanni Buridano intorno al 1320; Aldo, giovanni , __; La sorella prediletta di giovanni Pascoli; I religiosi seguaci di san giovanni Bosco; verga ra, al TG2; Genere letterario di verga e Capuana; La città natale di Giovanni verga ; Il comico verga ssola; Cerca nelle Definizioni