La definizione e la soluzione di: Ente per il turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Significato/Curiosità : Ente per il turismo

turismo turismo (disambigua). Il turismo è l'insieme di attività e di servizi relativi a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione. Il soggiorno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con ente; turismo; Che si diffondono rapidamente ; Ingrediente che non deve mancare nello strudel; Curano i malati di mente ; Sente nzioso responso; L Ente per il turismo ; È attrezzato per il turismo itinerante; Associazione per il turismo ; Gran turismo Internazionale; Cerca nelle Definizioni