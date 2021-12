La definizione e la soluzione di: Un edificio con innumerevoli piani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRATTACIELO

Significato/Curiosità : Un edificio con innumerevoli piani

Corviale (categoria Errori del modulo citazione - citazioni con URL nudi) essenzialmente da tre edifici: la monumentale “stecca” principale, un unico corpo di 986 metri di lunghezza per nove piani (30 metri di altezza); un secondo corpo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

