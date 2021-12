La definizione e la soluzione di: Due ghiandole in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONSILLE

Significato/Curiosità : Due ghiandole in gola

Heteroptera metatorace è localizzato lo sbocco della ghiandola odorifera (o delle ghiandole). In base al numero si distinguono due tipi: il tipo omphalium, presente ad ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

