È diverso dal beccheggio.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROLLIO

Significato/Curiosità : e diverso dal beccheggio

Rotazioni rpy angolo ? intorno all'asse x è detta "rollio" (in inglese roll) una rotazione di angolo ? intorno all'asse y è detta "beccheggio" (in inglese pitch) una rotazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con diverso; beccheggio; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Prefisso per diverso ; Posticipare, oppure essere diverso ; diverso , multiforme; Provocano beccheggio o rollio; Cerca nelle Definizioni