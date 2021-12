La definizione e la soluzione di: Disegno che richiede ago e filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RICAMO

Significato/Curiosità : Disegno che richiede ago e filo

Punto catenella (sezione Macchine da cucire e ricamo) - III secolo a.C.). Se fatto a mano, non richiede che l'ago passi attraverso più strati di tessuto, perciò è comodo per abbellire la superficie vicino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con disegno; richiede; filo; Il disegno realizzato con pietruzze; Un disegno dell architetto; Il disegno del writer sui muri; Una frase in un disegno ; Un gioco che richiede tre mazzi di 54 carte; richiede belle voci; Che non richiede pagamento; Modo di comunicare che non richiede parole; Indirizzo filo sofico inglese del XVIII secolo; filo sofo e scienziato detto Doctor mirabilis; Se non si trattiene per il filo , sale in cielo; Un grande filo sofo; Cerca nelle Definizioni