La definizione e la soluzione di: Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFRESCO

Significato/Curiosità : Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo

giudizio universale (Michelangelo) Il giudizio universale (1536-1541) è un affresco di Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il 1536 e il 1541 su commissione di Papa Clemente VII per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

