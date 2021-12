La definizione e la soluzione di: Detergente per la casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SODA

Significato/Curiosità : Detergente per la casa

Idrossido d'ammonio (sezione Detergenti per la casa) concentrazione inferiore al 5% in peso, impiegato come Detergente. In laboratorio viene prodotto per semplice reazione di scambio fra un sale di ammonio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con detergente; casa; Una pianta... detergente ; detergente usato in cucina; Si applica sul viso dopo il latte detergente ; Un detergente per la casa; La casa di orologi che ha per simbolo una corona; Molti se lo fanno in casa ; Il Giuseppe che fu precettore in casa Serbelloni; casa di... ghiaccio;