La definizione e la soluzione di: E dentata per il taglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEGA

Significato/Curiosità : E dentata per il taglio

Ingranaggio (reindirizzamento da Ruota dentata) Una ruota settoriale è un settore circolare di una ruota completa: lavora solamente sulla parte dentata ed è impiegata dove non è necessaria la rotazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con dentata; taglio; Una trappola dentata ; E' dentata per il taglio; E' dentata negli ingranaggi; E' dentata nella cremagliera; taglio di carne per scaloppine; taglio di carne; taglio di carne magra dalla schiena del maiale; Un maestro del taglio ; Cerca nelle Definizioni