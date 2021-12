La definizione e la soluzione di: Vi cuoce la minestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENTOLA

Significato/Curiosità : Vi cuoce la minestra

Patacia polenta o avanzi di minestra. Formato a disco dell'altezza di circa 1 centimetro e del diametro pari al fondo della padella in cui si cuoce, viene fritto in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

