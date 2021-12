La definizione e la soluzione di: Costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARACCA

Significato/Curiosità : Costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero

Altre definizioni con costruzione; provvisoria; fatta; materiali; recupero; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Caratteristica costruzione alpina; L imperatore che iniziò la costruzione del Colosseo; La costruzione degli Inuit; Reggenza provvisoria ; Costruzione provvisoria ; Fermato, parcheggiato in un luogo provvisoria mente; Può essere provvisoria nel computer; Frase fatta : Senza __ tempo in mezzo!; Coltura fatta in laboratorio; Soddisfatta ... a tavola; La list fatta di tanti indirizzi; Rendere lisci materiali come il marmo; Usare materiali di ricupero; Fatti di materiali che si distinguono tra ferrosi e non ferrosi; Immateriali ; Nel basket recupero palla dopo un canestro fallito; Chirurgia che richiede lunghi tempi di recupero ; Il recupero delle forze attraverso cibo e riposo; Nota comunità di recupero dalle tossicodipendenze; Cerca nelle Definizioni