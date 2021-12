La definizione e la soluzione di: Controlla il traffico stradale urbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIGILE

Significato/Curiosità : Controlla il traffico stradale urbano

Zona a traffico limitato affluenza di traffico. Le ZTL possono anche essere finalizzate a mantenere sotto controllo i livelli di inquinamento nelle aree urbane oppure per aumentare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

