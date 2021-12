La definizione e la soluzione di: È conosciuta la Hale-Bopp. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COMETA

Significato/Curiosità : e conosciuta la Hale-Bopp

Cometa Hale-Bopp La cometa Hale-Bopp, indicata formalmente con la sigla C/1995 O1 (Hale-Bopp), è stata, probabilmente, la cometa più osservata del XX secolo e una delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

