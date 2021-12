La definizione e la soluzione di: I confini dell Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IQ

Significato/Curiosità : I confini dell Iraq

Confine tra l'Iran e l'Iraq riorganizzati nel mandato dell'Iraq nel 1920. L'ex confine ottomano-iraniano fu mantenuto, creando i confini tra l'Iran e l'Iraq, e anche tra l'Iran e la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con confini; dell; iraq; I confini dell Ucraina; I confini della Russia; I confini .. della Norvegia; I confini dell Eritrea; Il nome dell Herzigova; La signora Morli di Pirandell o; Una provincia dell Abruzzo; Si trova all estremità sud occidentale dell Europa; Vivono in Turchia e in iraq ; Hanno combattuto in iraq ; Fu in guerra contro l'iraq ; Una delle lingue ufficiali dell'iraq ; Cerca nelle Definizioni