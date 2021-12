La definizione e la soluzione di: Conduttori per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TUBI

Significato/Curiosità : Conduttori per liquidi

Codice IP (sezione Protezione contro l'accesso da liquidi) di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi. Lo standard punta a fornire agli utenti informazioni più dettagliate rispetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con conduttori; liquidi; Il Flavio tra i conduttori de L eredità; Grossi conduttori elettrici; Il collegamento tra due conduttori elettrici; L'Enzo fra i conduttori di Striscia la notizia; Introdurre liquidi iniettandoli; Misura il peso specifico di liquidi e solidi; Sono liquidi nei televisori LCD; Facilita il travaso di liquidi ; Cerca nelle Definizioni