Soluzione 3 lettere : ARI

Significato/Curiosità : Comune in provincia di Chieti

provincia di Chieti La provincia di Chieti è una provincia italiana dell'Abruzzo di 373 530 abitanti, estesa su una superficie di 2 588,35 km² e comprendente 104 comuni. È ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con comune; provincia; chieti; Reflusso gastro: è una comune patologia; Un comune del Friuli; Ha un nome comune ; comune rapace; Fa provincia con Barletta e Trani; Stazione balneare in provincia di Roma; La provincia con la Valpolicella; Una provincia dell Abruzzo; Ampio... nel chieti no; Comune della provincia di chieti che ricorda un miracolo eucaristico; L’antico nome di chieti ; La tipica pasta di Cupello in provincia di chieti ; Cerca nelle Definizioni