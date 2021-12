La definizione e la soluzione di: Come un frutto che matura tardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEROTINO

Significato/Curiosità : Come un frutto che matura tardi

Citrus medica rossastri, ma il fiore aperto è bianco. Il frutto è grande 20 – 30 cm, verde chiaro o giallino (nella sua fase matura), ovale o quasi rotondo, talvolta con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

