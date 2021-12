La definizione e la soluzione di: È come dire Greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELLENICI

Significato/Curiosità : e come dire Greci

Denominazioni dei Greci Mirmidoni che abitavano la Ftia tessalica e che avevano come capo Achille. Tra l'VIII e il VII secolo a.C., coloni Greci ed elleni cominciarono a stabilirsi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con come; dire; greci; Seducenti come calamite; come un frutto che matura tardi; come le donne che s alzano presto; Duro... come la tibia; In dire zione del ciclo; Attendere qualcosa di improbabile modo di dire ; Come dire sovreccitati; dire sse II male oscuro; greci antichi; I legislatori della greci a antica; I greci definivano così i popoli non greci ; Monte su cui vivono gli dèi greci ; Cerca nelle Definizioni