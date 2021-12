La definizione e la soluzione di: I circoli le rilasciano ai soci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TESSERE

Significato/Curiosità : I circoli le rilasciano ai soci

Commercio equo e solidale (sezione Ricavi per i produttori) ottobre 2007) stabilisce le modalità di iscrizione e funzionamento dell'elenco. Questo elenco regionale comprende gli enti che rilasciano l'accreditamento di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con circoli; rilasciano; soci; I cassieri dei circoli privati; Sigla per circoli ricreativi; Traccia circoli perfetti; Anagramma di circoli pratica ambientalista; Si rilasciano agli iscritti; La rilasciano i cerotti per smettere di fumare; Si rilasciano a garanzia delle rate; Lo è il soci o non effettivo; Wind __ soci età di telefonia; Associ azione che raggruppa i magistrati; La soci età sarda di accesso a Internet; Cerca nelle Definizioni