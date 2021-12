La definizione e la soluzione di: Chi sconta... lo sconta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : FIO

Significato/Curiosità : Chi sconta... lo sconta

Sconto rappresenta lo sconto ed è la remunerazione per aver anticipato al venditore la somma da questi incassata. Lo sconto si applica anche alle cambiali: chi riceve ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

